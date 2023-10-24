Spider-Man 2 rekor kırdı: PlayStation'ın en hızlı satan oyunu

"İÇİNDE SAATLERCE KAYBOLABİLECEĞİNİZ BİR OYUN"



PlayStation'ın küresel pazarlama, satış ve iş operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eric Lempel, "Insomniac Games, ilgi çekici ve yenilikçi oyun deneyimleri sunma konusunda kendisini inanılmaz yüksek standartlara bağlı tutuyor.



Marvel's Spider-Man 2 Insomniac Games'in PlayStation için geliştirdiği serinin üçüncü oyunu.



PlayStation 5'in benzersiz özelliklerinden yararlanmak üzere sıfırdan inşa edilen oyunun amacı, ilk iki oyundaki aksiyonu, hikayeyi ve özellikleri büyük ölçüde geliştirmekti.



Destansı bir hikaye, oynanabilir iki Süper Kahraman, görsel açıdan muhteşem Marvel's New York ve çok daha fazlasıyla bu, içinde saatlerce kaybolabileceğiniz bir oyun.



Sony Interactive Entertainment adına hayranlara teşekkür etmek istiyorum. Bu muhteşem macerada Peter ve Miles olarak oynamaktan keyif aldığınızı umuyoruz."dedi.

Great news, Spidey fans -- Marvel's #SpiderMan2PS5 has sold more than 2.5 million copies in the first 24 hours. Thanks for making this a high-flying launch! pic.twitter.com/k3KdioW6x7 — PlayStation (@PlayStation) October 23, 2023