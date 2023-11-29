Spotify 2023 özeti yayınlandı (Spotify Wrapped yayında)

Spotify, her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini paylaşıyor.
Wrapped ismiyle bilinen bu özellik geride bırakılan yıl boyunca en çok hangi sanatçının ve hangi müzik türlerinin tercih edildiğini ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz yıl 30 Kasım tarihinde açıklanan Wrapped, 29 Kasım Çarşamba günü resmi olarak yayınlandı.
Spotify yıllık özetinizi buradan görüntüleyebilirsiniz
2023’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR:
- Semicenk
- UZI
- Sezen Aksu
- Motive
- Lvbel C5
- BLOK3
- cakal
- Mabel Matiz
- Emir Can İğrek
- Ezhel
2023’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR:
- Aşkın Olayım - Simge
- Yana Yana - Semicenk, Reynmen
- NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
- AFFETMEM - BLOK3
- Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
- Sevecek Sandım - Semicenk
- Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
- Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
- VUR - BLOK3
- 24/7 - ALIZADE, BEGE
- Etiketler :
- Haberler -
- İnternet Haber
- Müzik
- Spotify
- Teknoloji
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat