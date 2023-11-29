Spotify 2023 özeti yayınlandı (Spotify Wrapped yayında)

Spotify, her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini paylaşıyor.

Wrapped ismiyle bilinen bu özellik geride bırakılan yıl boyunca en çok hangi sanatçının ve hangi müzik türlerinin tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl 30 Kasım tarihinde açıklanan Wrapped, 29 Kasım Çarşamba günü resmi olarak yayınlandı.

2023’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR:

Semicenk



UZI



Sezen Aksu



Motive



Lvbel C5



BLOK3



cakal



Mabel Matiz



Emir Can İğrek



Ezhel



2023’TE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR:

Aşkın Olayım - Simge



Yana Yana - Semicenk, Reynmen



NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş



AFFETMEM - BLOK3



Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag



Sevecek Sandım - Semicenk



Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast



Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz



VUR - BLOK3



24/7 - ALIZADE, BEGE

