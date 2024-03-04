Spotify şikayet etti, Apple'a dev ceza geldi

Avrupa Komisyonu, Apple'ın kendi platformunu, Spotify ve diğer müzik platformlarına karşı kayırdığı gerekçesiyle başlatılan antitröst soruşturmasında karara vardı.



Karara göre Apple, App Store dışında ödeme hizmetleri konusunda kullanıcıları bilgilendirmediği için 1,8 milyar euro para cezası aldı.



İsveçli şirket Spotify, 2019 yılında Apple'ın konumunu kötüye kullandığını iddia etmiş ve yüzde 30'luk komisyon ücretlerini şikayet etmişti. Müzik yayın hizmeti şirketi, Apple'ın alternatif ödeme hizmetleri konusunda kullanıcıları bilgilendirmediğini belirtmişti.



AB, 2021 yılında Apple'ı hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlamış ve geçen yıl soruşturmanın kapsamını daraltmıştı.



Bu kararın ardından Apple, AB'nin kararını karşı itiraz edeceğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, kararın tüketicilerin zarar gördüğüne dair inandırıcı bir kanıt olmamasına rağmen alındığı belirtildi. Açıklamada, dünyanın en büyük müzik platformuna sahip olan Spotify'ın Avrupa Komisyonu ile 65'ten fazla kez bir araya geldiği kaydedildi.

Söz konusu karar AB tarafından Apple'a kesilen ilk rekabet cezası oldu. Şirket, 2020 yılında rekabet davası kapsamında Fransa'da 1,1 milyar euro para cezasına çarptırılmıştı. Bu karara yapılan itiraz sonrası bu rakam 372 milyon euroya indirilmişti.