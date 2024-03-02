Spotify'dan yeni abonelik seçeneği: Yalnızca sesli kitap dinleyebilirsiniz

Spotify yeni bir abonelik seçeneği ekledi. Bu kez müzikle pek ilgisi olmayan bir plan sunuyor. Sesli Kitap Erişim Katmanı (şimdilik yalnızca ABD'de geçerli) 10 dolar karşılığında her ay 15 saat sesli kitap dinleme olanağı getiriyor.

Spotify'dan yeni abonelik seçeneği: Yalnızca sesli kitap dinleyebilirsiniz

yeni abonelik seçeneğiyle aylık 10 dolar karşılığında 15 saatlik sesli kitap dinleme imkanı sunacak. Şimdilik yalnızca ABD'de geçerli olan uygulama sayesinde, Spotify'ın 200 binden fazla eserden oluşan kütüphanesine erişim mümkün olacak.

Aylık 11 dolar olan Spotify Premium, 15 saatlik sesli kitap dinleme süresinin yanı sıra diğer avantajlara da sahip. Yeni abonelik seçeneğin  bu fiyata yalnızca sesli kitap katmanı sunması fiyatlandırmada daha sonra değişikliğe gidilebileceğini gösteriyor. 

Spotify, Kasım ayında Premium abonelerine ekstra ücret ödemeden 15 saatlik sesli kitap dinleme imkanı sunmaya başladığından bu yana, ücretsiz abonelikte her gün sesli kitap materyalleri arayan ve bunlarla etkileşime girenlerin sayısında yüzde 45'lik bir artış olduğunu belirtti.

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