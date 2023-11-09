Spotify'dan Premium üyelere 15 saatlik ücretsiz sesli kitap özelliği

Spotify, müzik ve podcast'lerin yanı sıra son zamanlarda sesli kitap alanındaki varlığını da güçlendirmek için çalışıyor.

Şirket bugün, ABD'deki Premium kullanıcıların aboneliklerinin bir parçası olarak ayda 15 saatlik ücretsiz sesli kitap içeriği yayınlayabileceklerini duyurdu.

Bu teklif daha önce yalnızca İngiltere ve Avustralya'daki Premium kullanıcılar için geçerliydi.

Şirket, kullanıcıların herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını söylüyor. Yayınlanabilecek sesli kitaplar "Premium'a Dahil" olarak işaretlenecek ve kullanıcılar hemen oynat düğmesine basabilecek.

Spotify, 15 saatin kabaca ayda ortalama iki sesli kitap olduğunu belirtiyor. Eğer sınıra ulaşırsanız, 10 saatlik paket satın alınabilecek.



Şirket, Spotify Premium sesli kitap kataloğunda artık herkes için bir şeyler olduğunu söylüyor.