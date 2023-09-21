Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? İşte SpaceX uydusu Starlink hakkında bilgiler

Starlink uydusu, teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan projeler arasında yer alıyor. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 2027 yılına kadar 12 bin uyduluk ağ kurmayı hedefliyor. Peki, Starlink uydusu nedir, ne işe yarar?

Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? İşte SpaceX uydusu Starlink hakkında bilgiler

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? İşte SpaceX uydusu Starlink hakkında bilgiler - 1

2027'DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...