Steam Türkiye'de oyun fiyatlandırmaları yeniden düzenlenecek mi?

Dijital video oyun dağıtım platformu olan Steam dün itibarıyla Türk Lirası desteğini sonlandırarak dijital mağazalarında dolar cinsinden satış yapmaya başladı.

Yaşanan bu değişikliğin ardından oyun fiyatlarında yüzde 400'e yakın artış gözlemlendi.

Bu artışla birlikte oyuncular Epic Games gibi farklı dijital oyun dağıtım platformlarını daha sık kullanmaya başladı.

Ancak çok geçmeden The Long Dark'ın yapımcısı Raphael van Lierop, açıklamalarda bulundu.

The Long Dark'ın fiyatı dolar kuruna geçiş yapılmadan önce 57 TL iken 19.99 dolar olarak güncellendi ve 575 TL olmuştu.

"FİYAT DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Lierop, Evet, Steam, Türk Lirası'nın istikrarsızlığı nedeniyle Türkiye'deki fiyatlandırma için dolara geçti.

Varsayılan revize edilmiş fiyatlandırmaları "şimdilik" kullanıyoruz ve neyin adil fiyatlandırma olduğunu belirlediğimize bağlı olarak değiştirebiliriz." diye konuştu.

STEAM FİYATLANDIRMALARI DÜZENLENECEK Mİ?

Buradan yola çıkarak aynı durum diğer oyun yapımcıları tarafından değerlendirmeye alınabilir ve Steam Türkiye üzerindeki fiyatlandırmaları tekrardan düzenleyebilirler.