Steam Türkiye'den çekiliyor: Tüm fiyatlar dolara dönüşecek

Dijital video oyunu dağıtımı platformu olan Steam, oyunların geniş çapta dağılımı için kullanılıyor.

Türkiye'de de hizmet veren Steam artık Türk Lirası desteğini geri çekeceğini açıkladı.

DOLAR KURU 10 TL'YE SABİTLENMİŞTİ

Steam 1.8 TL olan dolar kurunu 2022 yılında 10 TL'ye sabitledi.

Ancak dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını hatta mevcut bakiyelerin de dolara dönüşeceğini duyurdu.

Böylelikle platform üzerinde bulunan oyunlara yaklaşık yüzde 200 zam gelecek.

Steam tarafından yapılan açıklamada, "Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hale getirdi.

Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır şekilde tutmakta büyük güçlükler yaşadık.

Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor." ifadeleri yer aldı.