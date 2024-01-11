Steam, yapay zeka tarafından geliştirilen oyunlara izin verecek

Valve, yapay zeka teknolojisi kullanılan oyunları, dijital oyun mağazası Steam'de nasıl yayınlayabileceklerine dair yeni kurallar yayınladı.



Şirket, "yapay zeka teknolojisi kullanan oyunları ele alma şeklimizde değişiklikler yapıyoruz. Bu değişiklikler sayesinde yapay zeka barındıran oyunların büyük çoğunluğunu yayınlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Değişen kurallar Steam oyunlarında yapay zeka kullanımına ilişkin şeffaflığı artırmak için tasarlanmış gibi görünürken, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin kullanılmasının risklerine karşı koruma sağlıyor ve müşterilerin yapay zeka teknolojisini kullanan bir oyunu satın alıp almama konusunda bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyor.

YASA DIŞI VEYA İHLAL EDİCİ OLMADIĞINA DAİR KANIT GEREKECEK



Valve'nin evrimleşen kurallarına göre geliştiriciler, oyunlarda yapay zeka yardımıyla önceden oluşturulmuş içerik olduğuna bunu açıklamaları ve yasa dışı veya ihlal edici olmadığına dair kanıt sunmaları gerekecek.



Geliştiricilerin yapay zekaların yasadışı içerik üretmesini engellemek için uygulamaya koydukları güvenlik önlemlerini detaylandırmaları gerekecek.



Oyunseverler, bir oyunun mağaza sayfasında yapay zeka içerip içermediğini görebilecek ve oyun içinde karşılaşmaları halinde yapay zeka tarafından oluşturulan yasa dışı içeriği bildirmek için yeni seçeneklere sahip olacaklar.



Valve sözcüsü Kaci Boyle, Temmuz ayında yayınladığı bir takip açıklamasında şirketin amacının yapay zekanın Steam'de kullanılmasını engellemek değil, bunun yerine var olan politikalara entegre etmeye çalıştıklarını açıkladı.

OYUN SEKTÖRÜ İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Bazı geliştiriciler yeni teknolojiyi oyunlarına ve üretim süreçlerine entegre etmeye hevesli olsa da, sektörün geneli üretici yapay zekanın kullanımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Bir yandan, bazı stüdyolar yapay zekayı oyun testlerinde, erken konsept oluşturmada ya da seslendirme kayıtları gibi oyun geliştirme sürecinin pahalı kısımlarında yardımcı olması için kullanmaktan bahsediyor.

Ancak diğerleri, yapay zekanın mevcut sanatçıların ve diğer yaratıcıların yerini ucuza almak için kullanılabileceğinden korkuyor ve yapay zeka tarafından oluşturulan varlıkları yayınlayan şirketlere karşı çıkıyorlar.