Steam'de 700 TL'ye satılan Assassin's Creed Syndicate ücretsiz oldu

Black Friday (Kara Cuma) indirimleriyle birlikte dijital video oyun dağıtım platformları birçok popüler oyunda indirimler yaptı.

Ubisoft, PC oyuncuları için Ubisoft Connect platformu üzerinde Steam'de 700 TL'ye satılan Assassin's Creed Syndicate oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Oyunseverler Ubisoft Connect kütüphanelerine 6 Aralık saat 16.00'a kadar oyunu ücretsiz olarak ekleyebilecek ve ömür boyu sahip olacaklar.

Ayrıca Steam'in Sonbahar indirimleri ve Epic Games'in Black Friday indirimleri ise bugün sona erecek.