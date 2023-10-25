Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Steam'in ardından Epic Games de dolar kuruna geçiş yapabilir mi?

Steam, 20 Kasım itibarıyla platform üzerinden Türk Lirası desteğini çekerek dolar kuruyla alışveriş yapılabileceğini duyurdu. Öte yandan platformda gerçekleşecek Cadılar Bayramı indirimlerinin tarihi de belli oldu. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman, bir başka video oyun dağıtım platformu olan Epic Games de dolar kuruna geçiş yapabilir mi? İşte ayrıntılar...

Steam'in ardından Epic Games de dolar kuruna geçiş yapabilir mi?

, Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hale getirmesiyle beraber platform üzerinde dolar kuruyla alışveriş yapılacağını açıkladı.

20 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak bu düzenlemenin ardından 10 Türk Lirasına sabitlenen kur artık dolar kuruna endeksli olacak.

Buna göre yakın bir zamanda oyunlara yüzde 200'lük zamların gelebileceği belirtiliyor.

Öte yandan bir başka video oyun dağıtım platformu olan Epic Games'in de Türkiye'de zararına oyun satmak istemeyeceği için böyle bir uygulamaya geçmesi mümkün.

STEAM'DE CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Dolar kuruna endeksli alışverişe geçmeden önce platform üzerindeki son indirim olacak Cadılar Bayramı indirimi, 26 Ekim 00.00'da başlayacak.

Kullanıcılar istek listelerindeki oyunları güncellemeye başlamış durumda. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...