Steam'in ardından Epic Games de dolar kuruna geçiş yapabilir mi?

Steam, Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hale getirmesiyle beraber platform üzerinde dolar kuruyla alışveriş yapılacağını açıkladı.

20 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak bu düzenlemenin ardından 10 Türk Lirasına sabitlenen kur artık dolar kuruna endeksli olacak.

Buna göre yakın bir zamanda oyunlara yüzde 200'lük zamların gelebileceği belirtiliyor.

Öte yandan bir başka video oyun dağıtım platformu olan Epic Games'in de Türkiye'de zararına oyun satmak istemeyeceği için böyle bir uygulamaya geçmesi mümkün.

STEAM'DE CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Dolar kuruna endeksli alışverişe geçmeden önce platform üzerindeki son indirim olacak Cadılar Bayramı indirimi, 26 Ekim 00.00'da başlayacak.

Kullanıcılar istek listelerindeki oyunları güncellemeye başlamış durumda.