TCL’in NXTPAPER 11 tableti göz sağlığını koruyor

Ekran teknolojisi ve uygun fiyatlı, premium akıllı deneyimlerde lider olan TCL’in yenilikçi NXTPAPER 2.0 teknolojisine sahip TCL NXTPAPER 11 tableti Türkiye’de satışa sunuldu. NXTPAPER 2.0'dan güç alan TCL NXTPAPER 11, her koşulda veya açıda rahat bir izleme deneyimi sunmasıyla dikkat çekiyor.



Cihazların günlük kullanımında ortalama ekran süresinin arttığından yola çıkan TCL, 2021 yılında kullanıcıların göz sağlığından ödün vermeden çalışabilmelerini ve eğlencenin tadını çıkarabilmelerini sağlamak için NXTPAPER'ı geliştirdi.

Yazılım ve donanımdaki yenilikler sayesinde TCL NXTPAPER 2.0, orijinalinden yüzde 150'ye kadar daha parlak ekranlar sunuyor. Kullanıcılar, 500 nit'e varan parlaklıkla en aydınlık güneşli bir günde dahi kristal netliğinde ekranların keyfini çıkarabiliyor ve en yeni filmleri açık havada izleyerek dışarıda dinlenmeyi daha da keyifli hale getirebiliyor. Bu parlaklık, TÜV mavi ışık azaltma seviyeleri ile sağlanırken ekranlardaki görüntülerde gerçekçi renkler ve derin kontrast korunuyor. TCL NXTPAPER 2.0, çok katmanlı ekran koruması içeren parlama önleyici ekran teknolojisi sayesinde ışığı değiştirmek yerine yaydığından, TCL NXTPAPER 11’in parlak ışıkta kullanımı oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca, entegre ışık sensörü renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak uzun süreli kullanımda gözleri daha fazla koruyor.

