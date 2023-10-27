TCL’in NXTPAPER 11 tableti göz sağlığını koruyor

Ekran teknolojisi ve uygun fiyatlı, premium akıllı deneyimlerde lider olan TCL’in yenilikçi NXTPAPER 2.0 teknolojisine sahip TCL NXTPAPER 11 tableti Türkiye’de satışa sunuldu. NXTPAPER 2.0'dan güç alan TCL NXTPAPER 11, her koşulda veya açıda rahat bir izleme deneyimi sunmasıyla dikkat çekiyor.
Cihazların günlük kullanımında ortalama ekran süresinin arttığından yola çıkan TCL, 2021 yılında kullanıcıların göz sağlığından ödün vermeden çalışabilmelerini ve eğlencenin tadını çıkarabilmelerini sağlamak için NXTPAPER'ı geliştirdi.
Yazılım ve donanımdaki yenilikler sayesinde TCL NXTPAPER 2.0, orijinalinden yüzde 150'ye kadar daha parlak ekranlar sunuyor. Kullanıcılar, 500 nit'e varan parlaklıkla en aydınlık güneşli bir günde dahi kristal netliğinde ekranların keyfini çıkarabiliyor ve en yeni filmleri açık havada izleyerek dışarıda dinlenmeyi daha da keyifli hale getirebiliyor. Bu parlaklık, TÜV mavi ışık azaltma seviyeleri ile sağlanırken ekranlardaki görüntülerde gerçekçi renkler ve derin kontrast korunuyor. TCL NXTPAPER 2.0, çok katmanlı ekran koruması içeren parlama önleyici ekran teknolojisi sayesinde ışığı değiştirmek yerine yaydığından, TCL NXTPAPER 11’in parlak ışıkta kullanımı oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca, entegre ışık sensörü renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak uzun süreli kullanımda gözleri daha fazla koruyor.
Tabletin 11 inç 2K ekranı, net ve sürükleyici bir eğlence deneyimi için AI Boost ile daha da geliştirilmiş en kaliteli görselleri sunarken 8MP geniş açılı ön kamerası ile görüntülü aramalar yapabiliyor, dört adet hoparlörü ve çift mikrofonu ile net bir şekilde sesler duyulabiliyor. TCL’in basit kullanıcı arayüzünün çoklu görevleri de kolaylaştırdığı bu tablet üzerinden çift ekran hissini almak için Bölünmüş Ekran veya Yüzen Pencere özelliği de kullanılabiliyor.
TCL NXTPAPER 11; kitapları e-okuyucularla okumayı, metinlerini ise akıllı cihazlarla yazmayı tercih edenleri de oldukça tatmin ediyor. Nano-kimyasal malzemeden yapılan ekran kaplaması ve üründen ayrı olarak satılan 4096 seviyeli basınç hassasiyetine sahip düşük gecikmeli T-pen kalemi sayesinde, kullanıcılar not alırken veya çizim yaparken kâğıt ve kalem kullanıyormuş gibi gerçekçi ve pürüzsüz deneyim yaşıyor. TCL NXTPAPER'ın kâğıttan üretilen kitapların gri tonlama etkisinden esinlenen okuma modu sayesinde TCL NXTPAPER 11, hem gelenekçiler hem de teknoloji meraklıları için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Tüm bunlar 8000 mAh'lik devasa bir batarya ile desteklenerek kullanıcıların üretkenliğine güç katarken daha uzun süre keyifli vakit geçirmelerini de sağlıyor. Bu da TCL NXTPAPER 11'in en çok ihtiyacınız olduğunda şarjının bitmeyeceği anlamına geliyor.
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