“Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek.

Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST’e 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, sergiler, konserler ve sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.



UÇAN ARABA, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ, ROKET YARIŞMALARI...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor.

TEKNOFEST 2019 Yarışmalarından; Roket Yarışması 4-10 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü’nde, Savaşan İHA Yarışması 10-14 Eylül tarihlerinde Yenikapı’da, Efficiency Challenge Yarışması 14-19 Eylül tarihlerinde Kocaeli Yarış Pistinde, Model Uydu Yarışması, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları ise 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. Yarışmalara geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirmek için ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılıyor. Dereceye girenleri toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor.



ROKET ATIŞLARI TUZ GÖLÜ’NDE…



ROKETSAN’ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışmasının roket atışları 4-10 Eylül 2019 tarihlerinde Tuz Gölünde yapılacak. Bu yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan bu yarışma alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoride düzenleniyor.



SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI NEFES KESEN GÖSTERİLER



Milli gururumuz Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacaklar. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergileniyor olacak. Ziyaretçiler festival alanında rüzgâr tüneli ve planetaryumu ayrıca teknoloji şirketleri standlarında özel teknolojik ürün ve hizmetleri de deneyimliyor olacaklar. Festival süresince içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölye çalışmaları DENEYAP Atölyeleri gönüllülerinden oluşan bir ekip tarafından özellikle çocuk ziyaretçiler için gerçekleştirilecek.



Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi 16-19 Eylül’de



TEKNOFEST'TE SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI ŞOVU