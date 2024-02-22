TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

TEKNOFEST 2024 başvuruları sürmeye devam ediyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak bilinen TEKNOFEST bu yıl Adana'da yine heyecan dolu anlar yaşatacak. Öğrencilerin gelişmesine büyük olanak sağlayan TEKNOFEST başvuruları için tarihler merak ediliyor. Peki, TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman bitecek?

TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

'in bu yıl nerede yapılacağı, festivale katılmak isteyen birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen pekçok aday ise TEKNOFEST 2024 tarihlerini merak ediyor. Peki, TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman bitecek?

TEKNOFEST 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST , ve Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi ve talep nedeniyle başvuru süresi 29 Şubat 2024 tarihine uzatıldı.

TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı - 1

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

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