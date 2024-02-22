TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

TEKNOFEST'in bu yıl nerede yapılacağı, festivale katılmak isteyen birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen pekçok aday ise TEKNOFEST 2024 başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, TEKNOFEST 2024 başvuruları ne zaman bitecek?



TEKNOFEST 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi ve talep nedeniyle başvuru süresi 29 Şubat 2024 tarihine uzatıldı.



BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?



"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.