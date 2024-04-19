TEKNOFEST 2024 ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST'in bu yıl nerede yapılacağı, festivale katılmak isteyen birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Başvuruda bulunan pekçok aday ise TEKNOFEST 2024'ün hangi tarihte düzenleneceğini araştırıyor. İşte TEKNOFEST 2024 hakkında bilgiler.
TEKNOFEST 2024 NEREDE YAPILACAK?
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2024 yılında Adana'da gerçekleşecek.
10. festivalini gerçekleştirecek olan TEKNOFEST, Adana'da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor.
TEKNOFEST 2024 NE ZAMAN?
TEKNOFEST 2024'ün ne zaman düzenleneceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı.
On binlerce teknoloji tutkununu bir araya getirecek olan TEKNOFEST 2024'ün bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor.
BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.
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