TEKNOFEST 2024 ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2024 NE ZAMAN?



TEKNOFEST 2024'ün ne zaman düzenleneceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı.



On binlerce teknoloji tutkununu bir araya getirecek olan TEKNOFEST 2024'ün bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor.



BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?



"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.