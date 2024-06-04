TEKNOFEST Drone Şampiyonası Başvuruları Başladı

YARIŞ TAKVİMİ VE DETAYLAR



TEKNOFEST Drone Şampiyonası üç etap halinde gerçekleştirilecek.



Birinci etap : 24-25 Ağustos 2024 - Burdur



İkinci etap : 21-22 Eylül 2024 - Mersin



Bu iki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde derece giren sporculara büyük ödüller verilecek.



Birinci 50.000 TL / İkinci 40.000 TL / Üçüncü 30.000 TL



Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme şansını elde edecek.



Başvurunuz hemen yapın!



Eğer siz de “Gökyüzünün en hızlısı benim” diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Hızın ve teknolojinin bir araya geldiği TEKNOFEST Drone Şampiyonasında yer almak için başvurunuzu hemen yapın. Detaylı bilgi ve başvuru için TEKNOFEST resmi web sitesini ziyaret edin.