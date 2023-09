TEKNOFEST İzmir ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, İzmir'de ilgilileriyle buluşmaya devam edecek. TEKNOFEST 27 Eylül'de İzmir'de teknolojiseverlerle buluşacak. İşte, TEKNOFEST İzmir'e dair bilgiler...



27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, İzmir'de teknoloji ve girişim yarışmaları, gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserlerle bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu bir serüven yaşatacak.



Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda 34 girişim 3 milyon 750 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.



İzmir etabında "Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre", "Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri", "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" temalarında yarışacak girişimci yarışmacılar burada en iyisi olmak için mücadele edecek.



Ayrıca Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de milli teknoloji hamlesine İzmir'de katkı sunmaya devam edecek.



TEKNOFEST İzmir kapsamında ilk kez düzenlenen yarışmaya 1005 takımda 2 bin 979 öğrenci ön başvuruda bulundu ve 408 takım 1301 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda video tanıtımlarını gerçekleştirilen 408 takım 1031 öğrenci arasından 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.