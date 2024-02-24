Teknoloji devlerinden yeni robot projesine yatırım

Amazon'dan Microsoft'a kadar teknolojinin en büyük isimleri, yapay zeka ile güçlendirilmiş ilk ticari "insansı" robot girişimi için ortaklık kuracak.

Teknoloji devlerinden yeni robot projesine yatırım

, Nvidia Corp. ve diğer büyük isimlerin, yapay zeka için yeni uygulamalar bulma çabasının bir parçası olarak, insan benzeri robotlar geliştiren Figure AI şirketine yatırım yapacağı öğrenildi. 

Figure AI, 70 milyon dolar topladığı geçen Mayıs'taki finansman turunun neredeyse on katını topladı. Jeff Bezos'un girişim şirketi Explore Investments LLC, 100 milyon dolar, 95 milyon dolar, Nvidia ve .com Inc.e bağlı bir fonun her biri yeni teknoloji için 50 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Yeni teknolojinin yaklaşık 2 milyar dolarlık  bir ön değerleme taşıyan bir finansman turunda yaklaşık 675 milyon dolar topladığı belirtildi.

İŞ YÜKÜNÜ AZALTMASI BEKLENİYOR 

Figure AI'ın, insansı robotu Figure 01'in tehlikeli işlerde insanlara yardımcı olabileceğini ve iş gücü eksikliğini azaltabileceği düşünülüyor. 

Bu, insansı robotların otomatikleştirilmesi zor işleri üstlenebileceğini gösteriyor. 

Elon Musk Google'a rakip oluyor

Elon Musk Google'a rakip oluyor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...