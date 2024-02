Teknoloji devlerinden yeni robot projesine yatırım

Jeff Bezos, Nvidia Corp. ve diğer büyük teknoloji isimlerin, yapay zeka için yeni uygulamalar bulma çabasının bir parçası olarak, insan benzeri robotlar geliştiren Figure AI şirketine yatırım yapacağı öğrenildi.

Figure AI, 70 milyon dolar topladığı geçen Mayıs'taki finansman turunun neredeyse on katını topladı. Jeff Bezos'un girişim şirketi Explore Investments LLC, 100 milyon dolar, Microsoft 95 milyon dolar, Nvidia ve Amazon.com Inc.e bağlı bir fonun her biri yeni teknoloji için 50 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Yeni teknolojinin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ön değerleme taşıyan bir finansman turunda yaklaşık 675 milyon dolar topladığı belirtildi.

İŞ YÜKÜNÜ AZALTMASI BEKLENİYOR

Figure AI'ın, insansı robotu Figure 01'in tehlikeli işlerde insanlara yardımcı olabileceğini ve iş gücü eksikliğini azaltabileceği düşünülüyor.



Bu, insansı robotların otomatikleştirilmesi zor işleri üstlenebileceğini gösteriyor.