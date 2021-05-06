Teknoloji dünyasında ofise dönüş işaretleri

Corona virüs salgınıyla evden çalışma modeline uyum sağlayan çalışma alanlarının başında teknoloji geliyordu.



Aralarında Facebook, Google, Twitter'ın da bulunduğu birçok şirket hızlı bir şekilde evden çalışma modeline geçti.



Ancak pandeminin üzerinden yaklaşık 1.5 sene geçti ve Google'dan yeni bir adım geldi. Google nisan ayında ofislerin yeniden açıldığını duyurmuştu. Son olarak şirketin CEO'su Sundar Pichai, çalışanlara e-posta gönderdi.



Pichai mesajında çalışanlara ofise dönmelerini tavsiye etti. Google CEO'su haftada en az 3 gün ofise gelinmesini salık verdi. Pichai mesajında şu ifadelere yer verdi; 20 yıldan uzun süredir çalışanlarımız kafede, tahta başında ya da sahilde oyun oynarken, ilginç sorunları çözmek için ofise geliyor



Google pandemi döneminde yeni çalışma ofisleri yarattı. Şirket çalışanlarının yüzde 60'ını eski ofislere yüzde 20'sini yeni ofislere ve yüzde 20'sini de evden çalışma modeline dönüşümlü olarak alıştırmak istiyor.



Twitter ise çalışanların sonsuza kadar evden çalışabileceklerini söylemişti. Facebook ev ortamında çalışmanın devam edeceğini duyurmuştu.