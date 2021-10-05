Telegram nedir ve nasıl kullanılır? (Telegram uygulaması kimin?)

Merkezi Londra'da bulunan uygulama, 2013 yılında Rus bilgisayar programcıları Pavel Durov ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından kuruldu.

Uçtan uca şifreleme özelliğiyle birçok özelliği bünyesinde barındıran uygulama, diğer mesajlaşma programlarından farklı olarak binlerce kişinin katılabildiği grupların oluşturulmasına imkan tanıyor. Açık kaynak kodlu uygulamanın kullanım şartlarında yasal olmayan amaçlarla kullanılamayacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, uygulamanın korsan içeriklerin merkezi haline geldiğini, illegal veri paylaşımı yapanlar, yasa dışı faaliyetler yürütenler ve borsa manipülatörleri gibi kötü amaçlı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını aktarıyor.

EN ÇOK VERİYİ HANGİ UYGULAMALAR TOPLUYOR?



400 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan uygulama, Rusya tarafından 2018 yılında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklanmış, geçen yıl haziran ayında tekrar erişime açılmıştı. Aralarında Pakistan, İran ve Çin'in bulunduğu birçok ülke de Telegram'a yönelik engelleme kararı almıştı.



TELEGRAM GÜVENLİ Mİ?

Paris'te 13 Kasım’da düzenlenen saldırıların teröristler tarafından Telegram kullanılarak organize edildiği söyleniyor. EFF’e (Electronic Frontier Foundation-EFF) göre güvenlik açısından Telegram’ın standart ayarları 7 üzerinden 4, gizli sohbet uygulaması ise 7 üzerinden 7 puana sahip. Yazılım, iki katmanlı güvenli şifreleme özelliğini destekliyor: Bulut sohbetleri için sunucu-kullanıcı şifrelemesi ve gizli sohbetler için ek olarak kullanıcıdan kullanıcıya şifreleme.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ

- Telegram sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremiyor.



- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.



- Telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılır.



- Mesajlar Telegram dahil, üçüncü kişilere iletilmesi engellidir.



- Görüntülü ve sesli mesaj özellikleri sunar.



- Gönderilen mesajı belirli bir süre sonra yok eden özelliği vardır. Mesajlar belirlenen sürenin sonunda her iki taraftan silinir.



- Son görülme özelliği kapatılabilir.



- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle kullanma özelliği sunar.



- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.