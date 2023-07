The Last of Us Part 2'nin PS5 ve PC sürümü gelebilir

The Last of Us'ın müziklerini yapan besteci Gustavo Santaolalla'ya göre, serinin 2. versiyonunun yeni bir sürümle tekrar piyasaya çıkabileceği belirtildi.



Blender ile röportaj gerçekleştiren Santaolalla, The Last of Us Part 2'deki konuk oyunculuğunun oyunun yeni sürümlerinde genişletileceğini söyledi.



Gustavo Santaolalla, "Yeni sürümlerde bana belirli şarkıları çaldırabileceksiniz. Size bundan başka bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.



Bu açıklamaların bir resmi duyuru olmadığı belirtilirken, The Last of Us Part 2'nin PlayStation 5 ve PC için bir remastered versiyonu olabileceği kaydedildi.



Ayrıca haberde, oyunun PS5 ve Bilgisayar sürümü için bir Director's Cut sürümünün çıkış yapabileceği belirtildi.



İLK REMASTERED VERSİYONDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANMIŞTI



The Last of Us Part 1'in PC versiyonu piyasaya sürüldüğünde çeşitli performans sorunları nedeniyle eleştirilmişti.



Steam üzerinde kullanıcılar tarafından çoğunlukla olumsuz not alan oyun, daha sonra kare hızı ve akıcılığını iyileştirmek için 25 GB'lık bir güncelleme getirmişti.



