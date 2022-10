The Sims 4 ücretsiz oldu: The Sims 5 ise yolda

Electronic Arts ya da yaygın bilinen adıyla EA Games milyonlarca The Sims kullanıcısını sevindirecek bir açıklama yaptı.



Şirketin 2014 yılında piyasaya sürdüğü The Sims 4 tüm platformlarda ücretsiz oldu. EA Games temel sürümün ücretsiz hale getirildiğini, geliştirici paketlerinin ise halen ücretli bir şekilde oyunculara sunulduğunu belirtti.



Ayrıca The Sims hayranlarına önemli bir haber de verildi. EA Games, The Sims 5'in geliştirilmeye başlandığını açıkladı.



The Sims 4'ü Windows için Origin veya Steam üzerinden; PS4 ve Xbox için ise uygulamadan kütüphanenize ekleyebilirsiniz.. Sims 4 Freeplay ve Sims 4 Mobile ise Android ve iOS için ücretsiz oldu.



Bir yaşam simülasyonu oyunu olan The Sims serisinin yeni üyesi The Sims Rene olarak adlandırılacak. The Sims Rene'de yaşam simülasyonu bir üst seviyeye çıkıyor. Şirket daha gerçekçi bir yaşam simülasyonu sunmayı hedeflediklerini aktardı.



The Sims 5 birden fazla platformda birden fazla kişiyle oynanabilecek. Yani çevrimiçi oyun desteğinin geldiği The Sims başlı başına bir metaverse olma yolunda ilerliyor.