Threads, iki yeni özelliğini duyurdu

X'e yani eski adıyla Twitter'a rakip olarak çıkan Threads geçtiğimiz haftalarda platformun WEB sürümünün kullanıma açıldığını duyurmuştu.



Günlük aktif kullanıcı sayısında ciddi düşüş yaşayan Threads, elinde bulunan kitleyi tutabilmek için uygulamayı güncellemeler ile geliştirmeye devam ediyor.

WEB İÇİN ALINTILAMA ÖZELLİĞİ KULLANIMDA

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bir Threads gönderisinde platformun web sürümü için alıntı yapabilme özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Ayrıca hem mobil hem de web için iki yeni özelliği duyuran Mosseri, "Bu hafta Threads'te kullanıma sunduğumuz iki yeni özellikten bahsedelim. Mobil için: artık bildirimleri 24 saat boyunca açarak bir ileti dizisini takip edebilirsiniz. Web için: artık ileti dizinizdeki diğer gönderilerden alıntı yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.