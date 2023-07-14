Threads, iOS cihazlarında ilk güncellemesini aldı

Threads, iOS kullanıcıları için ilk güncellemeyi paylaştı. Güncelleme notlarında uygulama içi hataların giderildiği aktarıldı.

Threads, iOS cihazlarında ilk güncellemesini aldı

Meta'nın kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Threds platformu, iOS cihazlarda hataları gideren bir güncelleme aldı.

Gelen güncellemeyle beraber, kullanıcılar artık fotoğraf veya video paylaşımı yaparken yaşanan çökme problemi giderildi.

Ayrıca iOS 17'nin beta kullanıcıları için Threads, 10 fotoğraf içeren bir karusel paylaşımı yapılmasına olanak tanıyor.

Bu güncellemede büyük yenilikler yer almasada uygulama aksamını bozan bugların düzeltildiği ve Threads'in daha stabil çalıştığı belirtildi.

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