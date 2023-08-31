Threads'e test ediyor: Anahtar kelime arama özelliği geliyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çok talep edilen bir özelliğin nihayet çok yakında Threads'e geleceğini doğruladı.

Bir anahtar kelime arama fonksiyonu yolda. Şimdiye kadar arama kutusu yalnızca kullanıcı hesaplarını aramak için kullanılabiliyordu.

Şirketin bu özelliği Avustralya ve Yeni Zelanda'da test ettiği belirtildi. Kısa süre içinde anahtar kelime aramayı İngilizce konuşulan bölgelere daha geniş bir şekilde sunmayı planladığı da kaydedildi.

Bu işlev ile birlikte artık kullanıcılar arama kutusundan yalnızca kullanıcı adlarını değil yazdıkları anahtar kelimelerle ilgili yapılan paylaşımları da okuyabilecek.

"DAHA FAZLA ÖZELLİK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

TechCrunch'a konuşan Meta, "Topluluğun geri bildirimlerini aktif olarak dinliyor ve arama deneyimini iyileştirmek için daha fazla özellik üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Meta, son birkaç haftadır Threads'e tam web sürümü ve kronolojik gönderi akışı gibi diğer önemli özellikleri de eklemişti. Dolayısıyla, kullanıcıların talep ettiği diğer işlevler de yakın bir zamanda gelebilir.