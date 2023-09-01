Threads'te yeni özellikler işe yaramadı: Kullanıcı sayılarında düşüş devam ediyor

Instagram'ın Temmuz ayı başında piyasaya sürdüğü Threads, kısa sürede dünyanın en hızlı büyüyen uygulaması haline geldi ve başlangıçta Elon Musk'ın şimdi X olarak yeniden markalaşan platformu Twitter'a bir rakip olarak ortaya çıkmıştı.



Rakibinin temel özellikleri olmadan piyasaya sürülmesine rağmen, Twitter'ın Musk yönetimindeki politika değişiklikleri nedeniyle yaygın bir tepkiyle karşı karşıya olduğu önemli bir zamanda erken stratejik olarak piyasaya sürülmesi Threads'in hızla kullanıcı toplamasına yardımcı oldu.

WEB SÜRÜMÜ KULLANIMA SUNULMUŞTU

Ancak Threads, lansmanından bu yana geçen haftalarda sosyal ağların en temel özelliklerinden biri olan uygulama dışında kullanabilme özelliğinden yoksundu.



Geçtiğimiz hafta Threads web uygulaması nihayet kullanıma sunuldu ve platformun şefi ve Instagram patronu Adam Mosseri web deneyiminin Threads'in internet sitesi adresinden herkes tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

ABD'DE SADECE 5'TE 1 ORANINDA ARTTI



ABD'de Threads'in web sitesi kullanımı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya kıyasla beşte bir oranında artmış olsa da, bu trafiğin yeni kullanıcıların katılımına nasıl katkıda bulunmuş olabileceği belirsizliğini koruyor.

PLATFORMA GELEN TRAFİK ARTIŞI KÜRESEL OLARAK YÜZDE 3



Dijital istihbarat firması Similarweb'e göre, bu dönemde web sitesi üzerinden platforma gelen trafik artışı da küresel olarak sadece yüzde 3 oldu.



Diğer istatistikler açısından da Threads'in trafiği endişe verici görünüyor.

AKTİF KULLANICI SAYISI GÜNLÜK 8 MİLYON

Mobil istihbarat firması Sensor Tower, bu ayın başlarında Threads'teki günlük aktif kullanıcı sayısının platformun lansmanından bu yana yüzde 80'in üzerinde düştüğünü ve günde yalnızca 8 milyon kullanıcının uygulamayı kullandığını bildirdi.



Ayrıca, web uygulamasının lansmanından bu yana Threads'e katılmak için kaydolan yeni kullanıcıların hızlı bir akını olduğunu gösteren çok fazla veri yok.



ANAHTAR KELİME ARAMA TEST EDİLİYOR

Meta'nın sahip olduğu uygulama, daha fazla kullanıcı çekmek için yeni özellikleri test etmeye ve kullanıma sunmaya devam ediyor.



Şirket ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda'da anahtar kelime aramayı test etmeye başlıyor.



Mosseri testlerin Perşembe günü başladığını ve "yakında" ABD dahil ülkelere yayılacağını söyledi.

