TikTok, ABD'deki yasağı önlemek için mahkemelere gidecek

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin platformu TikTok'u bir yıl içinde satmaya zorlayacak bir yasa tasarısını onayladı.

Independent'ın haberine göre, TikTok'un ise çalışanlarına uygulamanın ABD'de yasaklanmasına yönelik devam eden girişimlerle mücadele edeceğini söylediği belirtildi.

"170 MİLYON ABD'LİNİN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman, personele bir not göndererek mevzuatın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Ayrıca Beckerman çalışanlara, tasarının yasalaşması halinde şirketin yasal bir meydan okuma için mahkemelere gideceğini de belirtti.

Michael "Savaşmaya devam edeceğiz Bu uzun sürecin sonu değil, başlangıcı." diye konuştu.

BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Tasarının bu hafta Senato'dan geçtikten sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden birçok ABD milletvekili ve Biden yönetimi, TikTok'un ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu çünkü Çin'in şirketi ABD'li kullanıcılarının verilerini paylaşmaya zorlayabileceğini söylüyor.

Ayrıca algoritmanın ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda aktarmak için kullanılabileceğine dair endişeler de var.