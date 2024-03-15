TikTok, Instagram'a meydan okumaya hazırlanıyor

TikTok, son güncellemeyle birlikte uygulamaya yönelik çok sayıda özellik ve hatta uygulama simgesi sızdırıldı.

Sızdırılan bilgiler arasında "TikTok Photos'u Aç", "TikTok Photos AI" ve "Bu gönderiyi TikTok Photos'ta paylaş" ifadeleri yer alıyor.

Video platformunun, yeni fotoğraf paylaşım uygulaması arasında doğrudan bağlantı olacağı tahmin ediliyor.

INSTAGRAM'A MEYDAN OKUMAYA HAZIRLANIYOR

MacRumors'un haberine göre, TikTok, "Fotoğraflar" uygulamasıyla birlikte Instagram'a meydan okuma hazırlığında olabilir.

Instagram, TikTok'un video formatını Reels olarak tanıtmış ve platformuna entegre ederek video içeriklerine daha fazla odaklanmıştı.

"TikTok Photos" un resmi lansman tarihi ve bölgesel kullanılabilirliği bilinmiyor, ancak TikTok'un kodu içinde buna kapsamlı referansların varlığı, bir duyurunun yakın olabileceğini gösteriyor.