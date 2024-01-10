TikTok uygulama içi harcamalarda 10 milyar doları aşan ilk uygulama oldu

ByteDance tarafından geliştirilen TikTok, data.ai'nin son yıllık raporuna göre, tüketici harcamalarında 10 milyar doları aşan ilk uygulama oldu.



TikTok, 2023 yılında tüketici uygulama içi satın alımlarda yüzde 11'lik bir artış sağladı.

TikTok'un içerik oluşturuculara ve canlı yayıncılara hediye göndermek için kullanılan uygulama içi kredi satın alımlarının gelirinin büyük bir kısmını oluşturduğu kaydedildi.

"TÜKETİCİ GELİRİ ELDE ETME ORANI YÜZDE 150 ARTACAK"



Data.ai kurumsal pazarlama ve içgörü direktörü Lexi Sydow, "Sosyal uygulamalar ve içerik oluşturucu ekonomisi, reklamcılığın ötesinde yeni para kazanma yollarına öncülük etti.

TikTok, içerik oluşturucuya bahşiş verme mekanizması ile bunun temelini attı. Rekabet arttıkça, 2024 yılında sosyal uygulamalarda uygulama içi satın alımlar yoluyla doğrudan tüketici geliri elde etme oranı yüzde 150 artarak 1,3 milyar dolara ulaşacak." diye konuştu.



İNSANLARIN AKILLI TELEFONLARA HARCADIKLARI ZAMAN ARTTI



Tüketiciler akıllı telefonlara harcadıkları zaman 2023 yılında da artış gösterdi.

Endonezya kişi başına günde 6 saatten fazla süreyle en yüksek sırada yer aldı.

İlk 10 pazar arasında ortalama günlük uygulama kullanımı 5 saate ulaştı ve uygulamalara yapılan harcamalar 2023 yılında yüzde 3 arttı.

TÜRKİYE UYGULAMA HARCAMALARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ KAYDETTİ

data.ai'ye göre Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Türkiye, tüketici uygulama harcamalarında yüzde 25 artış kaydetti.

