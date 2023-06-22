TikTok uygulama içi satın alımı genişletiyor: "Trendy Beat" ile e-ticaret dönemi

TikTok Trendy Beat özelliği ile beraber kullanıcıların uygulama içinden alışveriş yapmayı mümkün kılacak. Böylelikle TikTok kendi ürünlerini satarak e-ticaret alanına da giriş yapacak.

TikTok uygulama içi satın alımı genişletiyor: "Trendy Beat" ile e-ticaret dönemi

Video merkezli bir uygulama olarak bilinen TikTok'ta uygulama içi satın alınan jetonlar ile diğer kullanıcılara destek olunabiliyordu.

Sosyal medya şirketi uygulama içi satın alma alanını genişleterek "Trendy Beat" özelliği ile artık kullanıcıların uygulama içinden yapmasına olanak sağlayacak.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ SATACAK

Üçüncü taraf satıcılara güvenmek yerine, TikTok'un kendi ürün ve satış hattını oluşturacağı aktarıldı.

Özelliğin şimdilik İngiltere'de bulunan kullanıcılara sunulduğu ifade edildi. Ayrıca kullanıcıların belirttiğine göre tüm ürünlerin TikTok'un Çin merkezli Pekin'de bulunan ByteDance'den gönderildiği vurgulandı.

TikTok uygulama içi satın alımı genişletiyor: "Trendy Beat" ile e-ticaret dönemi - 1

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