TikTok uygulama içi satın alımı genişletiyor: "Trendy Beat" ile e-ticaret dönemi

Video merkezli bir uygulama olarak bilinen TikTok'ta uygulama içi satın alınan jetonlar ile diğer kullanıcılara destek olunabiliyordu.



Sosyal medya şirketi uygulama içi satın alma alanını genişleterek "Trendy Beat" özelliği ile artık kullanıcıların uygulama içinden alışveriş yapmasına olanak sağlayacak.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ SATACAK



Üçüncü taraf satıcılara güvenmek yerine, TikTok'un kendi ürün ve satış hattını oluşturacağı aktarıldı.



Özelliğin şimdilik İngiltere'de bulunan kullanıcılara sunulduğu ifade edildi. Ayrıca kullanıcıların belirttiğine göre tüm ürünlerin TikTok'un Çin merkezli Pekin'de bulunan ByteDance'den gönderildiği vurgulandı.

