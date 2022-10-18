TikTok, yalnızca yetişkinler için içerik seçeneği getiriyor

Zoomer'lar büyüyor ve TikTok artık sadece gençlere yönelik değil ya da en azından öyle olmamaya çalışıyor.

Platform, birincil kullanıcı tabanı ile birlikte bir sonraki seviyeye geçmeyi hedefliyor.

İleriye doğru bir adım olarak, TikTok, izleyicilerini 18 yaş ve üstü ile sınırlamak isteyen platformdaki canlı yayıncılar için yalnızca yetişkinlere yönelik bir seçenek sunuyor.



Yayıncıların ne zaman ve neden bir yaş sınırı koymayı seçebileceklerine gelince, TikTok birkaç teorik örnek sundu. Şirket "Belki bir komedi rutini 18 yaş üstü insanlar için daha uygundur. Veya bir sunucu zor bir yaşam deneyimi hakkında konuşmayı planlayabilir ve Şirket, Pazartesi günkü haber bülteninde , konuşmanın yetişkinlerle sınırlı olduğunu bilerek kendilerini daha rahat hissedeceklerini" yazdı.

Bu gerekçeler kulağa zorlama gelebilir, ancak platformdaki bazı içeriklere yaş kısıtlaması getirme hareketinin TikTok'u yeni bir Only Fans platformuna dönüştürmesi beklenmiyor.

Platform, geleneksel olarak "yetişkin" olarak kabul edilecek içeriğin çoğuna katı bir yasak getiriyor. Şirketin halihazırda topluluk yönergeleri , “Çıplaklık, pornografi veya müstehcen içeriğe izin vermiyoruz” diyor.



Yeni duyurudaki hiçbir şey, bu yönergelerin yalnızca yetişkinlere yönelik akışlar için farklı olacağını göstermiyor. Yine de sitenin müstehcen içeriğe izin verilmediğini söylemesi, var olmadığı anlamına gelmiyor. TikTok geçmişte içerik yönetiminde sorun yaşadı. Teorik olarak topluluk kurallarına göre yasaklanması gereken videolar genellikle çatlaklardan geçiyor .

Şirket, canlı yayın özelliğindeki diğer birçok değişikliğin yanı sıra, yalnızca yetişkinlere yönelik yayınlarını duyurdu. Örneğin, kullanıcılar artık çok konuklu bir akışa en fazla beş misafir ekleyebilecek. Ayrıca uygulama, kendi canlı yayın yorumcularını ve etkileşimlerini denetlemek isteyen içerik oluşturuculara hatırlatıcılar ve öneriler göndermek için anahtar kelime filtreleme özelliğini güncellediğini söylüyor.

SADECE YETİŞKİNLER CANLI YAYIN AÇABİLECEK



Özellikle şirket, canlı akışta yaşa bağlı başka bir değişiklik daha duyurdu. Yakında, yalnızca yetişkin kullanıcıların akış yapmasına izin verilecek. Şu anda, 16 yaşından büyük en az 1.000 takipçisi olan TikToker'lar canlı yayın yapabiliyor ancak 23 Kasım'da bu yaş sınırı 18'e çıkacak.



Canlı akış, TikTok'un iş modelinin ve arayüzünün giderek daha büyük bir parçası haline geliyor. 2021'de canlı akış geliri, TikTok'un toplam cirosunun yaklaşık yüzde 15'iydi, ancak son iki yılda şirketin çevrimiçi reklam işinden neredeyse iki kat daha hızlı büyüdü.



TikTok, reklam gelirini içerik oluşturucularla paylaşmadığından, akış, platform kullanıcılarının para kazanmaları için en iyi yollardan biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, platformdaki yayıncılara verilen sözde “hediyeler” ve “bahşişler”den aldığı ağır pasta dilimi nedeniyle son zamanlarda büyük tepkiler çekti. Özellikle bir BBC soruşturması , TikTok ve diğer aracı kurumların platformda bağış toplayan mülteciler tarafından aldığı paraların yüzde 70'ini kestiğini ortaya çıkardı.