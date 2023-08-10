TikTok, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin anlaşılmasını sağlayacak

TikTok, deepfake ve yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.



Bu özellikle birlikte içerik oluşturucular gönderilerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik olup olmadığını yeni bir yol ile kullanıcılara belirtecek.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından paylaşıldığı üzere, bir video yüklemeden önce daha fazla seçenek bölümünün altında yeni bir "yapay zeka tarafından oluşturulan içerik" seçeneği olduğu ortaya çıktı.



TikTok, bu geçişin açıklamasının bir parçası olarak, etiket sayesinde içeriğin kaldırılmasını önlemeye yardımcı olacağını söyledi.



TikTok, Mart ayında içerik politikalarını, kullanıcıların deepfake'leri ve yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği videonun başlığında açıklamasını veya tanımlayıcı bir etiket kullanmasını gerektirecek şekilde güncelledi.

Bu içerik politikasının güncellenmesiyle beraber, kullanıcıların yapay zeka veya deepfake tarafından üretilen videolarını gönderinin başlığında, açıklamasında veya etiket kısmında belirtmesi gerekiyor. Aksi takdirde video topluluk kuralları ihlalinden kaldırılma riski taşıyor.

AÇILIR PENCERE UYARI YAPIYOR

Gönderi paylaşılmadan önce gelen açılır pencere, içerik oluşturuculara "gerçekçi sahneler" gösteren yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği etiketlemeleri gerektiğini hatırlatıyor ve düzgün etiketlenmediği takdirde içeriği kaldırabileceği konusunda tekrar uyarıyor.

Öte yandan uyarıyı dikkate almayan kullanıcılar, paylaştıkları içeriklerin ihlalden dolayı kaldırılmasını kabul etmiş oluyor.







DİĞER PLATFORMLARDA BİLGİLENDİRME YAPACAĞININ SÖZÜNÜ VERDİ

Teknoloji şirketleri Google, Amazon, Microsoft ve Instagram'ın ana şirketi Meta, geçtiğimiz ay yapay zekayı geliştireceğine ve içerik yapay zeka tarafından oluşturulduğunda kullanıcıları açıkça bilgilendireceğine söz vermişti.

