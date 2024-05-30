Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı

Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırdı.

Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı

Meta'nın yayımladığı 2024'ün ilk çeyreğine dair tehdit raporunda, aralarında Bangladeş, Çin, Hırvatistan, İran ve Rusya'nın bulunduğu ülkelerde sekteye uğratılan gizli etki kampanyalarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, bunların çoğunun, hedef kitle oluşturma çalışmalarının başlarında tespit edildiği ve kaldırıldığına işaret edildi.

Raporda, merkezli bir "koordineli özgün olmayan davranış" ağının medya kuruluşlarının ve tanınmış kişilerin sayfaları altında muhtemelen tarafından oluşturulmuş yorumları yayınladığı belirtilerek, bu yorumların çoğu zaman gerçek kullanıcılardan "propaganda" olarak nitelendirildiği eleştirel yanıtlar aldığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu davranışlarla şirket politikasını ihlal ettiği için İsrail'den 510 Facebook hesabı, 11 sayfa ve bir grup ile Instagram'daki 32 hesabın kaldırıldığı bildirilerek, bu ağın özellikle ABD ve Kanada'daki kitleleri hedef aldığı kaydedildi.

TEL AVİV MERKEZLİ STOIC İLE BAĞLANTILAR BULDU

Bu ağın, uluslararası ve yerel medya kuruluşlarının ve ABD'li kongre üyeleri de dahil olmak üzere siyasi ve tanınmış kişilerin Facebook sayfalarına yorum yaptığına işaret edilen raporda, bu yorumlardan bazılarının muhtemelen yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, bu ağa ait hesapların, Yahudi öğrenciler, Afro-Amerikanlar ve "endişeli" vatandaşlar gibi hedeflenen ülkelerdeki yerel halk gibi davrandığına değinilerek, hesapların genellikle Gazze'deki duruma ilişkin İngilizce olarak, rehinelerin serbest bırakılması çağrıları, İsrail'in askeri eylemlerine övgü ve "kampüs antisemitizmi" ile Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) eleştriler gibi konularda paylaşım yaptığı aktarıldı.

Ağın arkasındaki kişilerin kimliklerini ve koordinatlarını gizlemeye çalıştığı vurgulanan raporda, Meta'nın Tel Aviv merkezli bir "siyasi pazarlama ve ticari istihbarat" firması olan STOIC ile bağlantılar bulduğu bildirildi.

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