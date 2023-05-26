TikTok sohbet asistanını "Tako"yu test ediyor

ChatGPT'den sonra dünyayı kasıp kavuran yapay zeka furyasına TikTok'ta katılıyor. "Tako" isimli sohbet asistanını test etmeye başlayan video platformu, kendi alanında devrim yaratmaya hazırlanıyor.

TikTok sohbet asistanını "Tako"yu test ediyor

TikTok, Tako ismini verdiği sohbet botunu Filipinler'de test etmeye başladı.

İÇERİK ÖNERİSİ YAPABİLİYOR

Bu sohbet asistanıyla birlikte kullanıcılar izledikleri videolar hakkında çeşitli sorular sorabilecek veya öneriler isteyerek istedikleri içerikleri keşfetme fırsatları olacak.

Örneğin yemek tarifi videosu aradığınızda Tako'ya sorarsanız size dilediğiniz yemek tarifi videosunu önerecek. Ya da izlediğiniz videoda kafanızda soru işareti oluştuğunda bunu yapay zeka asistanı Tako'ya sorabileceksiniz.

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TikTok, Twitter'da resmi topluluk sayfasından yaptığı açıklamada "Filipinler'deki belirli kullanıcılarla sınırlı bir Tako testiyle sohbet robotu araçlarını keşfetmenin ilk aşamalarındayız. Tako, TikTok'ta arama ve keşfetmeye yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır.

Tako, üçüncü taraf bir sohbet asistanı tarafından desteklenmektedir ve TikTok'ta eğlenceli ve ilham verici içerikleri keşfetmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu erken testlerin ötesinde bunun için güncel bir plan yok, ancak geri bildirimlerinizi duymaktan heyecan duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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