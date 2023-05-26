TikTok sohbet asistanını "Tako"yu test ediyor

TikTok, Twitter'da resmi topluluk sayfasından yaptığı açıklamada "Filipinler'deki belirli kullanıcılarla sınırlı bir Tako testiyle sohbet robotu araçlarını keşfetmenin ilk aşamalarındayız. Tako, TikTok'ta arama ve keşfetmeye yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır.



Tako, üçüncü taraf bir sohbet asistanı tarafından desteklenmektedir ve TikTok'ta eğlenceli ve ilham verici içerikleri keşfetmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu erken testlerin ötesinde bunun için güncel bir plan yok, ancak geri bildirimlerinizi duymaktan heyecan duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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