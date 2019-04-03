TikTok'a gelen yeni özellikle kullanıcılar, yorumlarda filtrelemek istedikleri kelimeleri içeren bir liste yapabiliyor. Örneğin; hesap sahibi dış görünüşüyle dalga geçileceğinden endişe ediyorsa, rahatsız edici yorumları filtreleyebiliyor.



“TikTok kullanıcıları hesaplarını daha akıllı ve güvenli bir şekilde yönetebilmek için yeni oluşturduğumuz güvenlik özelliğiyle istedikleri anahtar kelimeleri filtreleyebiliyor. Hesabınızı kimin takip edeceğine karar verebilir, dilerseniz tamamen gizli hesap haline de getirebilirsiniz” açıklamasını yapan TikTok yetkilileri; “Filtrenen Yorumlar” özelliğiyle, kullanıcılara kendi TikTok hesapları üzerinde daha çok kontrol hakkı tanıyor.



Bu özellikle filtrelenmek istenen yorumlar, videolar kullanıcılar tarafından düzenlenebiliyor.Kullanıcılar istedikleri kadar kelime ekleyebilir (30 karaktere kadar) ve istekleri doğrultusunda veya uygun gördükleri takdirde bu kelime listesinde değişiklik yapabilir.



TikTok’un kullanıcılarına sağladığı filtreleme listesi, uygulamadaki “Gizlilik Ayarları” bölümüne eklendi.



Uygulamadaki güvenlik seçenekleriyle kullanıcılar; hesaplarını gizli tutabiliyor, takipçilerini onaylayabiliyor ve paylaştığı içeriklerin sadece takipçileri tarafından izlenmesine izin verebiliyor. Ayrıca TikTok sınırlı görüntüleme modu, uygulama içi raporlama ve filtreleme gibi korumalar sağlayabiliyor. Kullanıcılar, uygulamanın doğru kullanımı ve uygunsuz paylaşımlar için Kullanım Şartları bölümünü inceleyebilir.