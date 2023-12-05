Trendyol’un yeni rotası ‘Doğu Avrupa’

Azerbaycanlı müşterilerimizi ihtiyaç duydukları ürünlerle buluşturabilmek için, satıcılarımızla birlikte her geçen gün kendimizi geliştirmeye, teknoloji yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Mevcutta çalıştığımız çok sayıdaki kargo firmasının yanı sıra kendi lojistik ağımız olan Trendyol Express’i Azerbaycan operasyonlarımız için de devreye aldık” dedi.



Bu yıl ilk kez Kasım kampanyalarını yurt dışına açtıklarını ifade eden İnan, Azerbaycan pazarına ilişkin şu bilgileri verdi: “22 bin satıcımız kasım ayında Azerbaycan’a ihracat yaptı. Bunların 17 bini ilk kez Trendyol aracılığıyla ihracat yapmış oldu. Ay boyunca Azerbaycan’da 60 milyonun üzerinde ziyaret aldık. 4 milyona yakın ürün satılırken öne çıkan kategoriler; giyim, ev-yaşam, hızlı tüketim ürünleri ve kozmetik oldu.



10 milyar dolar ihracat hedefi için 5 milyar dolar yatırım



Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde e-ihracat’ın payını yüzde 10’a çıkarma vizyonuna katkı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Erdem İnan, “Yurtdışı açılımımızın en önemli çıktısı, ülkemizin dört bir yanındaki üretici ve esnafa kendi ürünleri ile markalaşabilme ve ihracat yapabilme kabiliyeti kazandırması. Türkiye’deki yüz binlerce üreticimize ve esnafımıza e-ihracat yolunu açıyoruz, onları dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılında tüm yurtdışı operasyonlarımızı yaklaşık 3 milyon müşteri ve 12 milyon sipariş ile tamamlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı başından bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına aracılık ettik. Bu satıcıların 42 bini ise ilk kez ihracat yaptı. İhracat yapan satıcılarımızın yaklaşık yedi bini deprem bölgesinden. Burada da hedefimiz depremden etkilenen 11 ilimizdeki en az 35 bin satıcımızı ihracat yapar hale getirmek. Trendyol satıcıları, 2 yıllık süreçte yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracat ile yüzde 97’si KOBİ ve



esnaf olan 300 bin satıcımızı ihracatçı haline getirmeyi hedefliyoruz. Satıcılarımız aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar, önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe giderken 5 milyar dolarlık yatırım yapacağız” dedi.



“Girdiğimiz tüm pazarlarda Türk ürünlerine büyük ilgi var”



Trendyol’un uluslararası pazarlara açılmasının, gelecek vizyonundaki önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan İnan “Bu öncelik doğrultusunda ilk durağımız Almanya olmuştu. O pazarda da geride kalan bir yılı aşkın sürede koyduğumuz iş hedeflerinin üzerine çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1 milyonu aşkın müşteriye ulaşmış durumdayız. Azerbaycan ile devam eden yurt dışı açılımını Ağustos ayından itibaren Körfez ülkelerinde sürdürdüklerini hatırlatan İnan, “Orada da satıcılarımızla birlikte çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Körfez ülkelerinde faaliyet gösterdiğimiz Ağustos ayından bu yana 2 milyon adedi aşkın ‘Made in Türkiye’ etiketli ürün satıldı. Ekim ayında 5 binden fazla satıcımızı bu ülkelere satış yapar hale getirdik. Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz. 2024 yılında 13 milyon ürünü, bölgedeki 4,5 milyon müşterimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Körfez ülkelerindeki büyüme stratejimiz en önemli önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda, bölgenin en önemli şirketlerinden Cenomi Grup ile stratejik ortaklık için niyet anlaşması imzaladık. Orada da ortak sinerjilerden faydalanacağız” dedi.



“Bölgemiz inovasyon merkezi olmaya aday”



InMerge Innovation Summit’in, Avrupa’da ve dünyada düzenlenen benzeri büyük organizasyonlarla rekabet eder hale geldiğine dikkat çeken İnan, şunları söyledi: “Trendyol olarak böylesine önemli isimlerin ve katılımcıların bir araya geldiği bir etkinliğe destek veriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bölgemizin, kaliteli insan kaynağı ve imkanlarıyla tüm dünya için yeni bir ‘inovasyon merkezi’ne dönüşebileceğine inanıyoruz. InMerge Innovation Summit’in de bu hedefe giden yolda bölge için çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Biz de Trendyol olarak, uluslararası know-how’ımızla bu vizyona elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi. Trendyol Grubu Azerbaycan Genel Müdürü İrem Çağrı Yılandil, InMerge Innovation Summit’in ikinci gününde e-ticaret oturumuna panelist olarak katıldı. Oturumda, rekabetçi pazarlarda e-ticaret markalarının yolculukları ve gelişim alanları konuşuldu.