Troy kart nedir, nerelerde kullanılır?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü.
TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor.
TROY KART NEREDE KULLANILIR?
Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.
Yurt dışında, kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen TROY kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor.
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