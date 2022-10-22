Troy Türkiye’nin ilk Apple Premium Partner mağazasını açtı

Troy, 2006 yılında perakendede öncülük yaparak demo ve deneyime odaklanan Kanyon mağazasını açtıktan sonra, 2008’de Türkiye’deki ilk iPhone satışını yaptı. Yıllar içerisinde Türkiye genelinde on dört Apple Premium Reseller açan Troy, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’nin ilk Apple Flagship mağazasını İzmir İstinyePark’ta açtı.



Troy şimdi ise Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Apple Premium Partner konseptli mağazasıyla Galataport’ta! İki katlı özel mimarisi ve tecrübeli personeliyle bambaşka bir müşteri deneyimi sunan bu yeni mağazada birçok ayrıcalık mevcut. Apple Premium Partner konsepti, zamanın en önemli olgu olduğu çağımızda, mobil kasa hizmeti ile zamandan tasarruf sağlatıyor, tecrübeli yetkili servis personeli çözüme odaklanıyor ve kurumsal şirketlere özel alım seçenekleri sunuyor.



Müşterilerini ayrıcalıklı hissettirecek etkinlikler düzenlemeyi ilke edinen Troy, geçtiğimiz sene yapılan iPhone 13 lansmanında smokinli kuryelerle gece teslimatı yaparak müşterilerini yeni iPhoneları ile buluşturmuştu.



Bu yıl ise iPhone 14 lansmanında müşterilerine boğazda ayrıcalıklı bir parti düzenledi.



Son olarak 22 Ekim Cumartesi günü Galataport’ta yeni açılan Apple Premium Partner mağazası önünde bir panayır alanı oluşturarak müşterilerine benzersiz bir eğlence yaşattı. Troy Panayırı’nda hediye çekilişi ve ikramlar yapıldı. Birçok influencer etkinliğe katılırken, ürünlerini almak için sıra bekleyen müşteriler keyifli bir konser eşliğinde vakit geçirdiler. Böylesine büyük bir organizasyonu yalnızca müşterilerinin daha iyi vakit geçirmesi için düzenleyen Troy, Apple Premium Partner mağazasına yakışır bir etkinlik ile büyük açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’nin öncü ve yenilikçi Apple satıcısı Troy, müşterilerini memnun etmek ve daha fazla kişiye Apple müşteri deneyimini götürebilmek için büyümeye devam ediyor.



Troy’un yeni hedefi 2023 yıl sonuna kadar toplamda 25 mağaza ile 10 farklı şehirde hizmet verebilmek.



Daha ayrıcalıklı bir alışveriş ve hayallerinizdeki müşteri deneyimi için Apple ürünlerini almadan mutlaka Troy’a uğrayın.

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