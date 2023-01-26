Trump, Facebook ve Instagram'a geri dönebilecek

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'a geri dönüş yolu açılmıştı. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan da benzer bir adım geldi. Trump'ın sosyal medya hesapları Kongre baskınındaki paylaşımları nedeniyle kapatılmıştı.

Trump, Facebook ve Instagram'a geri dönebilecek

Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta, 2021 yılındaki Kongre baskınının ardından hesapları kapatılan eski ABD Başkanı 'ın hesaplarını yeniden aktif hale getirecek.

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, Trump'a ait hesapların gelecek hafta yeniden kullanıma açılacağını duyurdu.

Clegg ayrıca Trump'ın, her bir platform kuralı ihlalinde 2 yıla kadar hesap askıya alma yaptırımına maruz kalacağını ifade etti.

Eski Başkan'ın söz konusu platformlara dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Facebook, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından bir gün sonra Trump'ın hesabını kapatmıştı.

da benzer bir adım atmıştı. , Twitter'ı satın aldıktan sonra Donald Trump'ın hesabını açmıştı. Kendi platformu Truth'u kuran Trump Twitter'a dönmemişti. 

Donald Trump, 2024 yılındaki başkanlık seçiminde aday olacağını açıklamıştı. 

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