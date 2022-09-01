Tuğer Akkaya, online içeriklerle girişimci adaylarına kılavuzluk ediyor!

WP Forms’un yayımladığı verilere göre günümüzde dünya çapında ortalama 12 ila 24 milyon e-ticaret sitesi faaliyet gösterirken, 2 milyardan fazla insanın da artık online siteler üzerinden alışveriş yapmasıyla birlikte büyüyen e-ticaret havuzu girişimcilerin radarına giriyor.

Bu alanda yeterli deneyime sahip olmayan girişimciler, e- ticarette başarılı olmanın yollarını ararken, İstifade Ettiren Fikirler Platformu Kurucusu Tuğer Akkaya, e-ticaretteki girişimci adaylarının merak ettikleri soruları podcast, video ve web sitesi içerikleriyle yanıtlıyor. Tuğer Akkaya girişimci adaylarına eğitim serileriyle de destek vermenin yanı sıra ilham alabilecekleri her yaştan başarılı girişimcileri sosyal medya kanalında konuk ediyor.



Girişimciler için kılavuz niteliğinde birçok eğitim serisi ve içerik hazırladığını belirten İstifade Ettiren Fikirler Platformu Kurucusu Tuğer Akkaya konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Dijitalleşme coğrafya fark etmeksizin insanlar arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırıp geleneksel alışkanlıkları dönüştürürken, birçok yeni meslek grubunu da ortaya çıkardı. Bunların başında yer alan e-ticaret yaş fark etmeksizin birçok girişimciye kendi işinin patronu olma fırsatı verdi. Çünkü tüketiciler artık ihtiyaçlarını online siteler üzerinden karşılarken, e-ticaret sitelerinin sayısının artması da girişimcilerin birçok sektörde satış yapmasına olanak tanıyor. Ben de 15 yıla dayanan tecrübemle hem dünya çapındaki e-ticaret sitelerinde mağaza sahibi olmaya dair eğitimler veriyorum hem de bu alanda başarılı olmuş isimleri programımda konuk ederek sürekli büyüyen e-ticaret dünyasına yeni atılacak kişilere stratejik yol haritası çiziyorum.”



E-TİCARET EĞİTİMLERİNDE İNTERAKTİF SORU- CEVAP YAYINI



Girişimcilerin dünya çapındaki e-ticaret sitelerine satıcı olarak giriş yaparken merak ettikleri birçok konuda kılavuz niteliğinde içerikler hazırladığını söyleyen Tuğer Akkaya, faaliyetlerine dair şu bilgileri paylaştı:

“Girişimcilerin geliştirdikleri ürün veya hizmetlerini online platformlarda tanıtmaları ve satmaları için Amazon başta olmak üzere, Trendyol, Hepsiburada, ETSY, AliExpress, Shopify gibi dünya çapındaki e-ticaret sitelerine dair merak ettikleri tüm soruları hem birçok kanaldan yanıtlıyorum hem de eğitim serileri ile destekliyorum. Örneğin 17 binden fazla abonenin bulunduğu Mastermind Eğitim serisinde, interaktif soru-cevap yayını yaparken, 400’den fazla da öğretici video sunuyorum. Bu sayede 15 yıla dayanan tecrübemle girişimcilere online pazaryerlerinde gelir elde ederek markalaşma yolculuğuna kapı açmanın yanı sıra alanında yetkin liderlere dönüşmelerini de sağlıyorum.”



GİRİŞİMCİLERE YURT DIŞI DESTEK PAKETİ



Girişimci adaylarının eğitimlere İstanbul’da yüz yüze ya da Zoom üzerinden canlı katılabileceğini aktaran İstifade Ettiren Fikirler Platformu Kurucusu Tuğer Akkaya, “Amazon gibi büyük e-ticaret platformları hakkında eğitim verirken, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) şirket kurmak, İngiltere’de Amazon ve eBay üzerinden hesap açarken ya da işlem yaparken güvenlik prosedürlerine takılmadan güvenle kullanılabilecek SIM kart edinme, ABD’deki pazaryerlerinde satış yapan bütün ihracatçıların stratejik açıdan en doğru lokasyonda ara depo edinme gibi konularda da hizmet veriyorum” ifadelerini kullandı.



BAŞARI HİKAYELERİ GİRİŞİMCİ ADAYLARINA İLHAM OLUYOR



Girişimci adaylarını yalnızca hizmet ve eğitimlerle desteklemekle sınırlı kalmadığının altını çizen Tuğer Akkaya, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



“E-ticaret gibi büyük bir havuzda ayakta kalabilmek zaten zor iken, bu durum iş hayatına online satış yaparak atılmak isteyen genç girişimcilerin de daha çekingen olmasına yol açıyor. Bu yüzden eğitim serilerim yanı sıra YouTube kanalımda da e-ticarete atılarak başarılı olmuş isimleri konuk ediyor ve onların yolculuklarının girişimcilere ilham olmasını kapı aralıyorum. Girişimci adaylarının zorlandığı tüm sorulara cevap verirken, süreç boyunca yol arkadaşlığı yapıyorum.”