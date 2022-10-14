Turizmde yapay zeka dönemi başladı

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan turizm, 2022 yazıyla başlayan toparlanma turlarını sürdürüyor.



Birçok şirket turistik seyahate dair tüm süreçleri hem çalışanları hem de müşterileri için kolay erişebilir ve esnek hale getirmek için dijitalleşmeye dair projelerini hızlandırırken, Research and Markets’in yayımladığı veriler 2020’de 8,6 milyar dolar değerindeki seyahat teknolojilerinin 2027’ye kadar 13,6 milyara ulaşacağına işaret ediyor.

Teknolojideki süregelen gelişmeleri turizm için faydaya dönüştüren Denizli merkezli yazılım şirketi Proxolab, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği yazılımlarını sektöre sunarak yerel pazarın dinamiklerini baştan yaratıyor. Şirket, üç ayrı projesiyle birlikte operasyon süreçlerini turizm acentaları, B2B ve B2C şirketler ile konaklama tesisleri için daha konforlu ve verimli hale getirirken, yerli işletmelerin globale uzanmasının da önünü açıyor.

Yapay zeka temelli teknolojilerin turistler ve işletmeciler için gerek zaman gerekse ekonomik açıdan tasarruf sağladığını söyleyen Proxolab CEO’su Osman Tutum, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Pandemiyle birlikte duraksama dönemine giren turizm sektörü 2022 yazında pik yaptı. Bu durumun yarattığı sektörel rekabette bir adım öne çıkmak isteyen işletmeler çözüm arayışına girdi. Biz de turizm sektörü için yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle şirketlerin operasyonel süreçlerine verimlilik katarak öne çıkmalarını sağlıyoruz. Yazılımlarımızla hem işletmelerin avantaj elde etmesine kapı aralıyor, hem de yapay zekayı turizmin merkezine koyarak seyahat süreçlerini işletmeler ve müşteriler için konforlu deneyimlere dönüştürüyoruz.”



TURİZM SEKTÖRÜNE YAPAY ZEKA DESTEKLİ YAZILIM



Turizm sektörünün kayda değer bir finansal getirisi olmasına rağmen dijitalleşmesinin günümüz şartlarında geride kaldığını belirten Osman Tutum, “Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte tüketicilerin beklentileri değişirken, iş dünyası da dönüşüyor. Biz de yazılım alanındaki bilgi ve tecrübemizle özgün fikirlerimizi projelerimizde somutlaştırarak turizmde yeniliklerin öncüsü olmak için ilk adımlarımızı attık. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu üç farklı yazılım sistemiyle sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çalışma modellerine teknolojiyi kattık. Bunların ilki olan mundosaiBOT ürünümüz ile birden fazla extranet üzerinden işlem yapması gereken acentelerin işlemlerini tek panelden daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz” dedi.



YAZILIMLARIYLA ULUSLARARASI PAZARLARA KAPI ARALIYOR



Günlük olarak aktarılması gereken veriler için otomasyonlarının aksiyon almasıyla birlikte şirketlerin zaman ve personel ihtiyaçlarının azaldığının altını çizen Proxolab CEO’su Osman Tutum diğer yazılımları hakkında şunları aktardı:

“B2B ve B2C şirketlerin acentelerin konaklama ürünlerine erişmesi için geliştirdiğimiz mubdosaiB2B yazılımımızla kullanıcı hatalarını önleyerek zamandan tasarruf edilmesini sağlıyoruz. Bu sistemle tüm firmaların destinasyon ve ölçek fark etmeksizin bütçe sorunu yaşamadan sistemleri kolaylıkla kullanmasını sağlarken, mundosaiHUB ile de konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve havayolu hizmetlerini birleştiriyoruz. HUB yazılımı sayesinde şirketlerin tedarik ve satış ağlarını da genişleterek globale açılmalarına kapı aralıyoruz.”



KÜRESELDE LİDER OYUNCU OLACAKLAR



Geliştirdikleri yazılımlarla yalnızca yerel pazarda değil, küreselde de etki etmek istediklerine dikkat çeken Proxolab CEO’su Osman Tutum, hedeflerine dair şu bilgileri paylaştı:

“Genç ve özgün fikirlere sahip ekibimizle birlikte özverili çalışmamız, inovasyonu benimsemiz sayesinde Denizli’de başladığımız yolculuğumuza ülkemizin turizm merkezi Antalya’da güçlenerek devam ediyoruz. Hem çalışanımızın hem de müşterimizin memnuniyetini önemsediğimiz girişimimizde ürettiğimiz projelerle dünyaya açılma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Yazılım alanındaki bilgi ve tecrübemizle yalnızca Türkiye’de değil, globaldeki pazarlarda da sektörün önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz.”