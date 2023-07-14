Türkiye, Microsoft'un Blizzard'ı satın almasına koşulsuz onay verdi

Microsoft'un 68,7 milyar dolar karşılığında geliştirici şirket Activision Blizzard'ı satın alması için İngiltere'nin dışında Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin onay verdiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN KOŞULSUZ ŞARTSIZ ONAY



Bu ülkelerin arasında Türkiye'nin de Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına koşulsuz şartsız onay verdiği belirtildi.

Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey, "Bugün Türkiye Microsoft ile birleşmemize koşulsuz onay verdi. Şimdi, bir başka ülke, pazar liderinin yerleşik hakimiyetinden ziyade tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardı." ifadelerini kullandı.

FTC KARARA İTİRAZ EDEREK DAVAYI YENİDEN AÇTI

Microsoft'un davayı kazanmasının ardından FTC'nin karara itiraz ederek davayı tekrardan açtı.

İdari davanın Ağustos ayında başlayacağı belirtilirken, şirketlerin birleşme için son tarihlerinin 18 Temmuz olduğu belirtildi.



Yargıç Jacqueline Scott Corley, 14 Temmuz tarihine kadar Temyiz Mahkemesinden acil bir durdurma kararı alınmazsa, Microsoft ve Blizzard'ın anlaşmayı tamamlamasını engelleyen geçici yasaklama emrini kaldıracak.

