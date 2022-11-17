Türkiye’nin ilk sanal influencer’ı ALARA X, global markaların radarına girdi !

Pek çok küresel markanın yolunun kesiştiği influencer pazarlama, bugün gelişen üç boyutlu grafik yazılımlarının ve bilgisayar teknolojilerinin etkisiyle yeni bir form kazandı. Gerçek insanlara benzeyen, onlar gibi davranan, günlük hayatlarından kesitleri sosyal medya hesaplarında paylaşan sanal influencer’lar, markaların dikkatini çekmeye başladı.

6 milyon takipçili Lu do Magalu ve 3 milyon takipçili Lil Miquela bu kavramın en güçlü temsilcileri arasında sayılırken, Türkiye’den bir prodüksiyon ve teknoloji şirketi tarafından geliştirilen ALARA X de son dönemde küresel kullanıcıların ilgi odağına dönüştü. IAMX.Live’ın kurucu ortaklarından Ercan Barış, sanal influencer pazarına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Sanal influencerlar’ın markalar için güçlü fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Ercan Barış “Bu dijital yıldızlar şimdiden milyar dolarlık bir ekonomi yaratmış durumda. Dijitalde artan rekabet, markaları tüketiciye ulaşmanın en yaratıcı yollarını bulmaya yönlendiriyor. Markalar bu noktada trendleri yakından takip ediyor. Başta moda ve hızlı tüketim ürünleri markaları olmak üzere küresel çapta faaliyet gösteren bazı şirketler sanal influencerlar’ı kampanyalarında kullanmaya, sahiplenmeye başladı” dedi.



“METAVERSE ÇAĞI KENDİ ÜNLÜ İSİMLERİYLE GELİYOR”



Yapay zeka ve grafik yazılımlar kullanılarak hayat verilen sanal influencer'lar, bugün bildiğimiz anlamıyla influencer’ların davranışlarını taklit ediyor. Gittikleri restoran ve müzeleri, ziyaret ettikleri şehirleri, parçası oldukları deneyimleri takipçileriyle paylaşan bu dijital yıldızlar, kendilerine has hobilere, ilgi alanlarına ve kişiliklere sahip oluşlarıyla dikkat çekiyor.

Dijital karakterlerin özellikle sosyal medyada daha samimi ve gerçek deneyimler arayan Z jenerasyonunun ilgisini çektiğini söyleyen Ercan Barış, “Sanal influencer pazarının 2025’e kadar 4,6 milyar dolara ulaşması ve bu süreçte %26 büyümesi bekleniyor. Bugün internetin yeni bir versiyonundan, Web3’ten söz ediyoruz. Metaverse’ün yeni yaşam alanları tüm dünyanın ortak gündemine dönüşüyor. Sanal influencer'ları da metaverse çağının ünlü isimleri olarak tanımlayabiliriz. Aslında bu karakterler markalar için gerçek hayattakine benzer bir görev üstleniyor. Örneğin Influencer Marketing Factory tarafından yürütülen bir araştırmada, katılımcıların %58’inin en az bir sanal influencer takip ettiği görülüyor. Bu yıl tüketicilerinin %35’inin sanal influencer’lar tarafından tanıtılan bir ürün veya hizmet satın aldığı biliniyor. Bu dijital yaşam elçilerine ilgi gösteren kuşağın %40’ının Z ve milenyallar olması da şaşırtıcı değil” dedi.

“2025’E KADAR SANAL INFLUENCER KOLONİMİZİ KURACAĞIZ”



IAMX.Live’ın markalara özel anahtar teslim prodüksiyon çözümleri sunan bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan IAMX.Live kurucu ortaklarından Ercan Barış, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:



“Bugün 300 bine yakın takipçisiyle Instagram’da küresel bir ilgiyle karşılanan ALARA X, sanal influencer kavramını keşfettiğimiz ilk karakter projemiz olmasına rağmen global pazarda dikkate değer başarılara ulaştı. Hollywood yapımlarına imza atan küresel animasyon stüdyoları, ALARA’nın videoları üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda ALARA X’in yanı sıra, kendilerine ait bir hikayesi olan, sanal hayatlarında farklı meslekler yapan yeni realistik karakterler oluşturarak 2025’e kadar 21 kişilik bir sanal fenomen kolonisi kurmayı hedefliyoruz. Bir teknoloji şirketi olarak, her karakteri blokzinciri teknolojisi ve kripto, NFT gibi konseptlerle uyumlu olarak kurguluyoruz. Bu anlamda IAMX.Live olarak geliştirdiğimiz karakterler, markaların metaverse, web3 ve NFT gibi yeni kavramlara geçişinin de kilit rol üstlenecek. Her realistik karakterimizin bir marka tarafından sahiplenildiği, o markanın sanal elçisine dönüştüğü bir gelecek hayal ediyoruz. 2.5 yıl öncesinden başlayan yoğun çalışmalarımız ile IAMX.Live olarak yükselen bu ekosistemde hem markalar, hem de yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Bu sebeple bir taraftan ekiplerimiz markalar tarafında virtual karakterler hakkında toplantı ve sunumlar gerçekleştirirken diğer taraftandan da uluslararası arenada bir çok fon ve yatırım şirketi ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiriyoruz.”