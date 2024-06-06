Türkiye’nin Yeni Dijital Kimliği: ".tr"

Yakın zamanda, ".tr" alan adları com, net, org gibi uzantılar olmadan kullanılabilir hale geliyor.



Örneğin "btk.tr". Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, öncelikli olarak mevcut alan adı sahiplerine hak tanınacak, ardından ilk gelen ilk alır yöntemiyle tahsisler herkese açılacak.

ÖNCELİKLENDİRMEDE İLK AŞAMA TAMAMLANMIŞTIR

Mevcut alan adları için yürütülen önceliklendirme sürecinin ilk aşamasında, devlet kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve işçi ile işveren meslek kuruluşlarına mevcut alan adlarının ".tr" uzantılı versiyonları tahsis edilmiştir.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 7 AĞUSTOS

25 Ağustos 2023 tarihi öncesinde tahsis edilmiş;

".kep.tr",

".av.tr",

".dr.tr",

".com.tr",

".org.tr",

".net.tr",

".gen.tr",

".web.tr",

".name.tr",

".info.tr",

".biz.tr",

".tv.tr",

".bbs.tr"

ve ".tel.tr" uzantılı alan adları için sadece “.tr”li versiyonu için başvurular devam etmektedir. Bu kategori için başvurular 14 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlamıştır ve başvuru süreci 7 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bu kategoride, var olan alan adı sahiplerine öncelik tanınmıştır. Alan adı sahiplerinin, var olan alan adları için hizmet aldıkları Kayıt Kuruluşu aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Öncelik şansını kaçırmamak için yukarıda sayılan uzantılarda alan adı bulunan kullanıcıların hizmet aldıkları Kayıt Kuruluşu ile iletişime geçerek “.tr”li versiyonu için başvuru yapmaları gerekmektedir. Kayıt kuruluşları başvuru süreci ile ilgili kullanıcıları yönlendirecektir.

MEVCUT ALAN ADINA NE OLACAK?

Mevcut alan adı ve “.tr” uzantılı versiyonu farklı alan adlarıdır. Tıpkı "btk.com.tr" ve "btk.gen.tr"nin farklı alan adları olması gibi, "btk.tr" ve "btk.gov.tr" de farklı alan adlarıdır. Bu nedenle, “.tr” uzantılı alan adının tahsis edilmesi mevcut alan adında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak ve mevcut haliyle varlığını sürdürecektir. Yani, yeni alınacak alan adı mevcut alan adını etkilemeyecek ve kullanıcılar mevcut alan adını kullanmaya devam edebileceklerdir. Ek olarak, sadece “.tr”li versiyonunu edinerek mevcut alan adınıza yönlendirme yapılabilir. Örneğin “trabis.tr” alan adı “trabis.gov.tr” alan adına yönlendirilmiştir.

NEDEN ALINMALI?

Kısa alan adları, uluslararası platformlarda daha yaygındır. Bunun sebebi ise kısa alan adlarının akılda kalıcı olması, kolay yazımı, markalaşma ve ticari değer gibi unsurlar açısından avantajlı olmasıdır. Ayrıca e-posta gibi servisleri kullanırken kısa alan adları kolaylık sağlar.

BAŞVURU YAPILMAZSA NE OLUR?

Mevcut alan adınızın sadece ".tr" uzantılı versiyonunu başkaları alabilir. Marka haklarına sahip olduğunuz veya ticari unvanınızı içeren bir alan adının ".tr" uzantılı versiyonunun başkaları tarafından kullanılması durumunda hak kaybına uğranıyor.



TAHSİSLER NASIL OLACAK?

Başvuru sürecinin son bulmasıyla beraber tahsis işlemleri tamamlanacak olup kayıt kuruluşları aracılığıyla tahsis sonucu başvuru sahiplerine bildirilecektir.



Mevcut önceliklendirme süreci ile ilgili özet görsel aşağıda yer almaktadır: