Twitch abonelik ücretlerine zam: 2024 Twitch abonelik fiyatları ne kadar olacak, ne zaman zamlanacak?

2024 Twitch abonelik ücretlerinin ne kadar olacağı, hem yayın platformunu kullanan kişiler hem de yayıncılar tarafından sorgulanmaya başladı. Twitch, yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı. Peki, Twitch abonelik fiyatları ne kadar olacak, ne zaman zamlanacak?



TWİTCH'TEN ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM

Twitch Blog tarafından yapılan abonelik ücretlerine zam açıklaması şu şekilde;



"Twitch yayıncıları, topluluklarını oluşturmak ve hedeflerine ulaşmakta gelir getirici araçlarımızı kullanıyorlar. Bunlardan Abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak sağlayan en önemli araç.



İlk günden bu yana abonelik fiyatları hiç yükseltilmemiş, hatta 2021 yılındaki yerel fiyatlandırma uygulaması ile pek çok ülkede fiyatlar düşürülmüştü. Şimdi ise, yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz."

