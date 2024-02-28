Twitch ne zaman açılacak? İşte Twitch'ye erişimde son durum

Twitch'in erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı belirsizliğini korurken ünlü yayın platformuna erişim yasağı ise sürüyor. İşte, Twitch'ye erişimde son durum



TWİTCH NE ZAMAN AÇILACAK?



Twitch'e rakip olarak çıkan ve Türkiye'de yayın platformu olarak hizmet veren Kick'e Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirilmişti.



Yasaktan sonra Türkiye'den kumar içeriğine erişimi yasaklayacağını duyuran platformun engeli kalktı.



Ünlü yayın platformu Twitch'de ise yasak devam ediyor. Söz konusu erişim engelinin ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

