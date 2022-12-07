Twitch yayıncısı Melih Kalkan hayatını kaybetti: Melih Kalkan kimdir, neden öldü?

14 yaşında Twitch platformunda yaptığı oyun yayınlarıyla tanınan Melih Kalkan'dan acı haber geldi. Unlostv'nin kurucusu Cantuğ Özsoy, Melih Kalkan'ın kistik fibrozis hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte ayrıntılar.



TWİTCH YAYINCISI CANTUĞ ÖZSOY DUYURDU



Yayın kanalı olarak bilinen Unlostv'nin kurucusu Cantuğ Özsoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi;



"Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.



Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur."



MELİH KALKAN KİMDİR?



YouTube üzerinde içerik üreten ve Twitch'te de yayın açan Melih Kalkan bir süredir mücadele ettiği kistik fibrozis hastalığına yenik düştü. 14 yaşında olan minik Melih, Espor oyunlarındaki yeteneğiyle herkesin takdirini kazanmıştı.

KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI NEDİR?



Kistik fibrozis (KF) kalıtsal/ genetik bir hastalıktır. Çocuklar bu hastalıkla doğarlar. Hastalık bulaşıcı değildir, solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi birden etkileyebilir.



KF'e neden olan genetik değişiklik nedeni ile KF'li hastalarda vücuttaki bütün salgılar susuz, koyulaşmış ve yoğun kıvamda olup akışkan özelliği kaybolmuştur.