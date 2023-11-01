Twitter 1 yılda yüzde 50'den fazla değer kaybetti

Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın aldığı X/Twitter yüzde 50'nin üzerinde değer kaybederek 19 milyar dolara geriledi.

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Musk, patronu geçen yıl eski adı Twitter olan sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın aldı.

YÜZDE 56 ORANINDA DEĞER KAYBI

Şirket içi belgelere göre yapılan yeni bir değerleme, şirketin değerinin son 12 ayda yüzde 56 oranında azaldığını ortaya koydu.



Fortune'un haberine göre, çalışanlara dağıtılan hisse senetleri X/Twitter'ın şu anda yaklaşık 19 milyar dolar değerinde olduğunu gösterdi.

Şirket ayrıca platformun kuruluşundan bu yana var olan kuş simgesinin yerini alacak yeni bir logo ile birlikte X olarak yeniden markalandı.



REKLAM GELİRLERİNDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Temmuz ayında Musk, X'in "reklam gelirlerinde yüzde 50 düşüş ve ağır borç yükü" ile "hala negatif nakit akışı" olduğunu paylaştı.



Elon Musk'ın X/Twitter'ı satın almasının ardından toplu işten çıkarmalar, sitenin doğrulama süreci de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla gölgelendi.

BANKALAR BİLANÇOYA ETKİSİNİ HAFİFLETMEKTE ZORLANIYOR



Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansmanında yer alan bankaların da platformun değerindeki düşüşün bilançoları üzerindeki etkisini hafifletmekte zorlandıkları bildiriliyor.

MUSK, 250 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DEĞER BEKLİYOR



Ancak Tesla ve SpaceX'in patronu platformun geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.

Musk geçen yıl gönderdiği bir e-postada şirket için "250 milyar dolardan fazla bir değerlemeye giden açık ama zor bir yol" gördüğünü iddia etti.

İŞ BULMA VE DATING ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



Yakın tarihli bir şirket toplantısında, yeniden markalanan X'in iş bulma ve flört hizmetleri gibi bir dizi özelliğe sahip çok amaçlı bir uygulama olarak hizmet verebileceğine olan inancını da dile getirdiği bildirildi.