Twitter, Silikon Vadisi Bankası'ndan kaçışı körükledi

Kaliforniya merkezli SVB, 8 Mart'ta, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması sonrası 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmuştu.



Piyasada bankanın likiditeye sıkıştığının duyulması üzerine SVB'nin hisse fiyatı, yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Yaşanan panikle SVB'den sadece bir gün içinde 42 milyar dolarlık mevduatın çekildiği bildirilmişti.



SVB'nin hızlı çöküşü, bankacılık düzenleyicilerini harekete geçmeye zorlamış ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart'ta SVB'ye kayyum atandığını duyurmuştu.



Likidite krizini aşmaya çalışırken risk sermayelerinin neden olduğu panik, ABD'nin 16'ncı büyük bankasını 48 saat içinde ülke tarihinin en büyük iflaslarından birine sürüklemişti. Bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.​​​​​​​