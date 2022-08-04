Twitter Türkiye için yeni özellik devreye alıyor

Twitter, Yanıt İstemleri özelliğini Twitter'ı Türkçe kullanan herkese getiriyor.

Twitter, Türkçe Yanıt İstemleri özelliğinin başarılı geçen deneme sürecinden sonra, bu özelliğin 2 Ağustos'tan itibaren iOS, Android ve Web için globalde Twitter'ı Türkçe dilinde kullanan kullanıcıların tümüne sunacağını açıkladı.

Twitter, bu özelliği 2022'nin başından bu yana, dünyanın çeşitli bölgelerinde test ediyordu. Reply Prompts yani Yanıt İstemleri özelliği, bir Tweet'e yanıt olarak zararlı olabilecek bir dil (hakaret, kaba dil veya nefret dolu sözler) algıladığımızda görünüyor. Bu özellik, insanlara yazdıklarını yeniden düşünme ve potansiyel olarak yanıtı silme veya değiştirme şansı veriyor.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Yanıt İstemleri özelliğinin geçen yıl ABD'de ve Brezilya'da denendiği belirtildi. Şirketin verilerine göre ABD'de bu uyarıyı alan kullanıcıların yüzde 30'u paylaşımını yeniden düzenlerken veya silerken, Brezilya'da bu oran yüzde 47'ye kadar çıktı.

Twitter, "Bu özelliği Türkçe olarak test ettikten sonra, tüm dünyada Türkçe dil ayarlarına sahip olan herkese sunmaya hazırız. Bu başarıyı dünyanın her yerindeki insanların Twitter'daki deneyimlerine yansıtmak amacıyla bu özelliği farklı pazarlarda ve dillerde de test etmeye devam edeceğiz" dedi.